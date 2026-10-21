¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Osorio ante Besiktas por la Europa League?
Los ingleses visitan Estambul por la tercera fecha de la fase liguera.
Los ingleses visitan Estambul por la tercera fecha de la fase liguera.
Necesitados de un triunfo revitalizador este jueves 22 de octubre, Crystal Palace del volante chileno Darío Osorio visitará a Besiktas en Estambul por la tercera fecha en la fase liguera de la Europa League.
El duelo está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.
Los ingleses necesitan sacudirse luego de sufrir una dura caída por 5-0 ante Brighton en la Premier League y de tropezar 3-2 frente al Olympique de Lyon en su última presentación europea.
Por su parte, Osorio buscará una chance de jugar tras disputar apenas 3 partidos de un total de 11 que el elenco de las "Águilas" tuvo entre Premier League (7), EFL Cup (1) y Europa League (3).
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.