¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Osorio ante Besiktas por la Europa League?

Necesitados de un triunfo revitalizador este jueves 22 de octubre, Crystal Palace del volante chileno Darío Osorio visitará a Besiktas en Estambul por la tercera fecha en la fase liguera de la Europa League.

El duelo está pactado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

Los ingleses necesitan sacudirse luego de sufrir una dura caída por 5-0 ante Brighton en la Premier League y de tropezar 3-2 frente al Olympique de Lyon en su última presentación europea.

Por su parte, Osorio buscará una chance de jugar tras disputar apenas 3 partidos de un total de 11 que el elenco de las "Águilas" tuvo entre Premier League (7), EFL Cup (1) y Europa League (3).

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.