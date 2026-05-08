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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Espanyol?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de los chilenos enfrenta un duelo clave en sus aspiraciones por alejarse del descenso.

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Luego de conseguir un triunfo clave ante Real Sociedad gracias al gol de Alexis Sánchez, Sevilla enfrenta un nuevo desafío al recibir a Espanyol por la fecha 35 de la Liga de España durante este sábado 9 de mayo.

El encuentro a disputarse en el "Ramón Sánchez Pizjuán" está pactado para las 10:15 horas de Chile (14:15 GMT) y contará con la transmisión televisiva de DSports junto con la señal en streaming de la plataforma DGO.

Sevilla, club que cuenta también con el chileno Gabriel Suazo en sus filas, es 17° con 37 puntos y marca la zona de salvación que persiguen Alavés (36), Levante (33) y Real Oviedo (28) para escapar del descenso.

En ese sentido, todos los detalles de este trascendental duelo para los "nervionenses" podrás encontrarlo también en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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