RN lleva a Camila Flores al Tribunal Supremo por investigación de fraude al fisco

En el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco, relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias, la directiva de Renovación Nacional definió enviar a la senadora Camila Flores al Tribunal Supremo del partido.

Según informó La Tercera este viernes, además de la acción interna, el partido puso a disposición los detalles de la investigación que la Fiscalía de Valparaíso lleva adelante.

La decisión se precipitó tras un operativo realizado este miércoles por personal del OS-9 de Carabineros, que se presentó en la sede de la Cámara Alta. Las diligencias investigativas se enfocaron en la oficina de la legisladora, generando un impacto en el ambiente legislativo.

La indagatoria, de carácter reservado, es liderada por Paola Castiglione, fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso y reconocida por su participación en el mediático caso SQM.

La acusación original, difundida en un reportaje televisivo, apunta a irregularidades con fondos públicos. (FOTO: ATON)

El caso, conocido como "cuota Flores", fue dado a conocer en un reportaje televisivo, que dio cuenta de un eventual mecanismo -durante los años en que la militante RN fue diputada- para apropiarse indebidamente de fondos púbicos mediante la contratación de personas con cargo a asignaciones parlamentarias.

Flores, a través de una declaración, dijo durante la semana tener una "absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular".

En paralelo, su abogado, Luis Masferrer, anunció la interposición de acciones judiciales en respuesta a lo que su defendida considera acusaciones falsas, preparando la defensa ante la justicia.