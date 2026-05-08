Gobierno acusó a la oposición de "sabotaje legislativo" por "tsunami" de indicaciones a megarreforma

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, acusó este viernes un "sabotaje legislativo" por parte de la oposición para impedir el avance del Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, iniciativa clave del Ejecutivo que debe ser debatida en el Congreso.

Aunque la bullada megarreforma fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dando un paso importante en su primera etapa, la discusión volvió a tensarse tras la difusión de un video que muestra a parlamentarios de oposición adelantando la presentación de una gran cantidad de indicaciones al texto.

En el registro, proveniente del podcast "Provócame", los diputados Jaime Araya (Ind-PPD), Marcos Barraza (Partido Comunista) y Consuelo Veloso (Frente Amplio) plantearon la posibilidad de ingresar cerca de 2.500 indicaciones al Proyecto de Reconstrucción.

"No es una inundación, ya estamos en el tsunami de indicaciones", fue parte de la intervención de Araya en el programa, lo que provocó inmediatas reacciones en el mundo político.

Las voces más críticas llegaron desde el Gobierno, con la ministra Sedini acusando que "parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos".

El Ejecutivo califica de "sabotaje" la estrategia opositora, argumentando que busca obstaculizar una iniciativa clave para el crecimiento económico y el empleo. (FOTO: ATON)

"Eso es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso, es una falta de respeto a la institucionalidad chilena. El debate se tiene que dar de manera responsable y lo que buscan es bloquear. Nos parece inaceptable y vergonzoso", arremetió la vocera.

A estas críticas se sumó el propio Presidente José Antonio Kast, quien, a través de su cuenta de X, dijo lamentar mucho que "el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear".

Según afirmó, "el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile", por lo que, aunque "los proyectos siempre se pueden mejorar, cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil".

Oposición descarta un "sabotaje"

Por su parte, la oposición rechazó las acusaciones de sabotaje y defendió su derecho a presentar indicaciones como una herramienta legítima del trabajo parlamentario, enfatizando que el proyecto requiere modificaciones sustanciales.

"Es incomprensible la campaña de desprestigio para el trabajo parlamentario. A los parlamentarios se les paga mucho dinero para trabajar y nosotros estamos trabajando activamente en hacer indicaciones que transformen la megarreforma", comentó el diputado Araya, uno de los parlamentarios que participó del comentado podcast.

En opinión del legislador, el objetivo de su sector es avanzar de una propuesto que beneficia a "los súper ricos del Gobierno, a una megarreforma para la clase media, las pequeñas y medianas empresas, las regiones y la seguridad".

Marcos Barraza acusa al Gobierno de intentar legislar una "reforma dañina" y defiende su derecho a desnudar los "reales propósitos" del Ejecutivo. (FOTO: ATON)

Su par comunista Barraza se defendió también de los cuestionamientos y aseguró que "quien le ha faltado el respeto a la ciudadanía, al pueblo de Chile, es el propio Gobierno del Presidente Kast, que intenta legislar una reforma que es a todas luces dañina".

"Por tanto, como oposición, nos asiste la responsabilidad, el deber y el derecho de utilizar todas las herramientas legislativas que nos permitan, primero, impedir que se apruebe una reforma de estas características y, en segundo lugar, que se desnude los reales propósitos del Gobierno del Presidente Kast", cuestionó el diputado.

PS propone alternativas a la megarreforma: Énfasis en IVA, deudas y justicia tributaria

Mientras el debate político en torno al Proyecto de Reconstrucción se intensifica con acusaciones de sabotaje y defensas del trabajo parlamentario, la bancada del Partido Socialista (PS) presentó un documento con una serie de propuestas alternativas a la iniciativa del Ejecutivo.

Estas indicaciones abordan temas enfocados en el beneficio social y la justicia tributaria, buscando -advierten- contrarrestar los aspectos que consideran insuficientes o desfavorables en la propuesta original del Gobierno.

Entre los puntos clave plantean mantener la devolución mensual del IVA en bienes básicos, la eliminación del Dicom histórico, la regularización de deudas y créditos por arriendo y cuidados, subsidios para mujeres jefas de hogar, sala cuna universal, justicia tributaria al eliminar la invariabilidad de 25 años y compensar a los municipios por la exención de contribuciones.