Damián Pizarro quedó fuera de la banca en la victoria de Racing ante Banfield

El chileno recibió su primera citación en el equipo argentino.

El futbolista chileno Damián Pizarro recibió su primera citación en el equipo Racing Club para el partido ante Banfield por la Liga Argentina, pero finalmente Gustavo Costas no lo consideró ni siquiera como suplente.

Cuando el delantero llegó a La Academia, el entrenador declaró que: "Por la economía del club, era lo que podíamos traer", por lo que Pizarro deberá seguir trabajando para lograr un lugar en el equipo.

Por su parte, Racing logró una importante victoria por 2-0 ante Banfield por la fecha cinco de la Liga Argentina, sumando así seis unidades.

La última vez que Damián Pizarro sumó minutos fue el pasado 5 de octubre del 2025, cuando disputó 13 minutos en el empate 2-2 de Le Havre -su ex club- ante Rennes por la liga francesa.

