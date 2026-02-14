Polémica por evento no autorizado en terrenos de los Piñera-Morel

Una fiesta realizada en la comuna de Futrono (Región de Los Ríos) está bajo polémica no solamente por no contar con las autorizaciones respectivas y por una golpiza que dejó en riesgo vital a un asistente, sino porque además, se celebró en terrenos de la familia Piñera-Morel.

De acuerdo con El Desconcierto, el evento en cuestión se denominaba "Aldea Futrono", tuvo lugar en la Bahía Coique y fue organizado por la productora Convocadora, que lo promovió como una experiencia para universitarios.

El primer incidente que empañó esta fiesta fue la brutal golpiza que tres jóvenes propinaron a Ronald González (41), mientras éste hacía la fila en un puesto de comida del lugar la madrugada del pasado domingo 8 de febrero.

La agresión fue de tal gravedad que la víctima quedó en riesgo vital, y la Fiscalía de Los Ríos dejó en calidad de detenidos a los presuntos responsables, a quienes acusa el delito de homicidio calificado frustrado.

El afectado sufrió politraumatismo, contusiones craneales y torácicas, laceración hepática y múltiples fracturas costales y nasales, y permanece internado en la UCI del Hospital Base de Valdivia, según el Ministerio Público.

Sin permiso municipal ni del Gobierno

Sin embargo, la fiesta suma más antecedentes negativos, ya que se celebró sin los permisos respectivos de la Delegación Presidencial Provincial de Ranco.

Asimismo, el alcalde de Futrono, Fernando Flández, indicó que el municipio tampoco otorgó autorización ya que se encontraba a la espera de la resolución de la Delegación.

De hecho, vecinos del sector afirmaron que el ruido del evento excedía lo habitual y que, tras llamar a Carabineros, se les indicó que la actividad contaba con permisos, lo que luego fue desmentido por las autoridades administrativas.



Uso de terrenos de los Piñera-Morel

Como guinda de la torta, la fiesta se montó en terrenos pertenecientes a Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa ligada a la familia Piñera-Morel y al family office Odisea.

Entre los representantes legales de la inmobiliaria, aparecen Vicente Parodi Cruzat y Andrés Gazitua, quien es también gerente de administración y finanzas de Odisea.

También se menciona a Nicolás Noguera, histórico administrador de los negocios del family office de la familia Piñera-Morel y que, en años anteriores, estuvo vinculado al caso Exalmar, relacionado con la compra de acciones de la pesquera por parte de Bancard -hoy Odisea- mientras Chile y Perú litigaban en La Haya.

Foto: ATON