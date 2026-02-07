Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Derby County de Brereton cayó ante un Ipswich sin Marcelino Nuñez y bajó en la tabla

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra de "Big Ben" abandonó la zona de play-offs en Inglaterra.

Derby County de Brereton cayó ante un Ipswich sin Marcelino Nuñez y bajó en la tabla
Derby County del atacante chileno Ben Brereton lamentó una derrota en casa por 1-2 frente a Ipswich, que no pudo contar con Marcelino Núñez en la fecha 31 de la Championship. 

En el conjunto local Brereton fue parte del once inicial, pero fue sustituido a los 63 minutos. Por su parte, el formado en Universidad Católica no estuvo citado para disputar el encuentro, debido a complicaciones físicas.

El cotejo arrancó cuesta arriba para "Los Carneros", luego de que Lewis Travis marcó un autogol a los 8 minutos, adelantando tempranamente a la visita. Ya en el complemento, Rhian Brewster logró la igualdad para Derby al convertir desde el punto penal a los 68'.

Sin embargo, la reacción duró poco. A los 77 minutos, Leif Davis apareció para sentenciar el partido y sellar el triunfo de Ipswich, mientras los dueños de casa sufrieron la expulsión de Travis a los 90+2'.

Con este resultado, Derby County se ubicó en el séptimo lugar de la tabla, dejando los puestos de play-offs, mientras que Ipswich escaló a la tercera posición.

En la próxima fecha Derby County enfrentará al Swansea de Lawrence Vigouroux, el sábado 14 de febrero a las 12:00 horas (15:00 GMT). En tanto, Ipswich tendrá que esperar a la jornada 33 para visitar a Wrexham, el sábado 21, también al mediodía de Chile.

Las + leídas
