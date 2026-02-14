Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Derby County de Brereton venció al Swansea de Vigouroux y saltó a zona de play-offs

El equipo de "Big Ben" aprovechó otro resultado y partidos pendientes para escalar en la tabla.

 Derby County (X)
Ben Brereton fue titular en el triunfo de Derby County por 2-0 ante Swansea, que tuvo al arquero chileno Lawrence Vigouroux por la fecha 32 de la Championship inglesa.

Los goles fueron anotados por Rhian Brewster (47') y Patrick Agyemang (67'). Respecto a Brereton, salió recién a los 90+5', reemplazado por Carlton Morris.

Así, Derby County llegó a 48 puntos y saltó al sexto lugar del ascenso inglés, posición que cierra la zona de clasificación a play-offs.

El avance fue posible gracias al empate de Preston North End (48) y que los duelos de Wrexham (47) y Bristol City (49) se aplazaron, quedando pendientes. Respecto a Swansea, se quedó con 42 puntos en el puesto 16.

En portada