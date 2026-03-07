Diario español destrozó a Gabriel Suazo y cuestionó su titularidad en Sevilla

El seleccionado nacional Gabriel Suazo sigue cosechando críticas a raíz de su irregular presente en Sevilla, donde pese a mantenerse en el once inicial ha sido incapaz de sostener el nivel con el que deslumbró en las fechas iniciales.

En ese contexto, Diario de Sevilla dedicó un artículo completo para abordar al presente del lateral izquierdo y destacó que "fue presentado como un lateral consolidado, capaz de aportar solidez y experiencia al equipo, y en los primeros encuentros demostró estar a la altura", pero subrayó que luego de su lesión en el sóleo el panorama cambió bruscamente.

"Desde entonces, su rendimiento ha caído notablemente, generando cada vez más dudas. Ante el Girona cometió un error grave en el tiempo añadido tras atropellar a un jugador del conjunto catalán en ese periodo de prolongación, aunque Vlachodimos evitó que tuviera consecuencias para el Sevilla. Tras ese partido, Almeyda, en la sesión de recuperación, mantuvo una larga conversación con el chileno", sumaron.

Además, resaltaron la figura de su competencia, Joaquín Martínez Gauna, "quien quiere poner en aprietos a su entrenador. El alicantino se convirtió en un puñal por la banda izquierda, dio la asistencia a Alexis Sánchez en el 2-1 (ante Real Betis en el derbi), a pesar de llegar tras tres semanas de parón por lesión y sin ritmo competitivo".

Frente a este escenario, desde el citado medio señalaron que el encuentro de este domingo con Rayo Vallecano, donde el criollo estará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, podría marcar el fin de su titularidad si "Oso" cumple con una buena actuación.

"El técnico argentino fue cuestionado sobre este tema antes del partido contra el Girona y dejó claro que 'Oso' no era titular, que nadie hablaba del canterano antes de su irrupción en diciembre y que Suazo seguía ocupando el puesto por su 'experiencia y condición de jugador de selección'. Sin embargo, cada vez es más difícil para Almeyda justificar la titularidad del chileno", puntualizaron.