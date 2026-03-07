Colo Colo arremetió hasta lo alto de la Liga tras derrotar a Audax Italiano

Colo Colo dejó atrás la derrota en el Superclásico y venció este sábado a Audax Italiano en La Florida por la sexta fecha de la Liga de Primera, resultado que lo instaló en la cima de la tabla.

El encuentro comenzó de forma ideal para los albos, luego de que Maximiliano Romero empujó de cachetazo la pelota a las redes itálicas a los cuatro minutos, tras un gran pase de Lautaro Pastrán.

Lo más destacado del segundo tiempo ocurrió a los 53 minutos, cuando el mismo Romero remató al travesaño, pero en el bote del balón traspasó completamente la línea de gol. En primera instancia el tanto no fue convalidado y después de la revisión del VAR se mantuvo la decisión, pero por fuera de juego del "Tigre".

Con este resultado, el cacique quedó momentáneamente en la punta de la tabla con doce puntos a la espera del cotejo de Universidad Católica frente a O'Higgins.

Mientras que los itálicos, quedaron en el décimo lugar con diez puntos.

El siguiente partido de Colo Colo será ante Huachipato el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental por la séptima fecha.

Por su parte, Audax Italiano recibirá a Deportes Concepción el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio La Florida.