Directivo de AIK: Assadi quiere jugar y probar de lo que es capaz

Lucas Assadi vive sus primeros días como flamante refuerzo de AIK de Suecia, elenco donde ha dejado una grata impresión inicial. Sin embargo, pese a las buenas sensaciones que genera el formado en Universidad de Chile, desde la dirigencia reconocieron que el volante atraviesa un momento de cierta inquietud debido a los plazos administrativos previos a su estreno oficial.

Así lo manifestó Miika Takkula, jefe de captación de talentos del cuadro de Solna, quien ratificó que el chileno ya cuenta con su permiso de trabajo y aplaudió la disposición con la que aterrizó en el fútbol nórdico.

"Me gusta su actitud hacia el AIK y la Allsvenskan (liga sueca). Quiere jugar, demostrar su valía, probar de lo que es capaz. No da nada por sentado. Es humilde, pero ambicioso. Me gusta mucho su mentalidad", comentó el directivo en conversación con el periódico Expressen.

No obstante, Takkula sinceró que el puentealtino lidia con la ansiedad lógica de querer saltar a la cancha: "Ahora mismo está frustrado. Lleva mucho tiempo aquí, pero no puede entrenar ni jugar con el equipo. Le hemos explicado que es un proceso".

Por su parte, el entrenador del equipo, el español José Riveiro, analizó los desafíos que enfrentará el mediocampista ofensivo en su periodo de aclimatación, destacando como una ventaja que el cuerpo técnico comparta su lengua materna.

"Es una suerte para él (que hablemos español). Le ayudará a comprender rápidamente lo que buscamos en nuestras actividades diarias", señaló el DT, aunque puso énfasis en el plano formativo: "Es su responsabilidad aprender el idioma con rapidez para poder comunicarse mejor, sobre todo fuera del campo. En el campo es más fácil entenderlo".

Finalmente, el estratego hispano remarcó que Assadi "estará en nuestro mapa durante las reuniones, para que reciba la misma información que los demás. Al principio tendrá una tarea adicional, pero irá comprendiendo cada vez más y progresando con el tiempo".