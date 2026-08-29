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Tópicos: Magazine | Televisión

Rafael Cavada fue sacado del aire en Chilevisión: Argumentaron problemas de salud

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista no pudo seguir conduciendo el noticiero.

Rafael Cavada fue sacado del aire en Chilevisión: Argumentaron problemas de salud
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El periodista Rafael Cavada protagonizó una curiosa situación luego de que fuera sacado abruptamente del aire mientras conducía en Chilevisión.

Como es habitual, el comunicador apareció en pantalla cerca de las 8:00 horas para iniciar el bloque noticioso del canal. Sin embargo, fue reemplazado minutos después por un aparente problema de salud.

"Antes de seguir con las noticias les queremos comentar que Rafa Cavada estaba muy mal de la garganta así que lo dejamos que fuera a descansar", explicó la periodista que tomó la posta en la conducción.

Durante el resto de la mañana Rafael Cavada no retornó a la pantalla de Chilevisión.

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