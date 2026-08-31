Cecilio Waterman fue denunciado por irregularidad tras ponerse al arco ante la U

El delantero panameño Cecilio Waterman fue denunciado en el informe arbitral del triunfo 2-1 de Universidad de Concepción sobre Universidad de Chile por una irregularidad cometida luego de asumir como arquero durante los minutos finales del compromiso.

La particular situación se produjo después de la expulsión del guardameta Jorge Broun a los 90+3 minutos. Como el conjunto penquista ya había completado sus cinco modificaciones, Waterman debió ocupar la portería para terminar el encuentro.

Las dos amarillas que provocaron la expulsión de Broun

El informe del árbitro Diego Flores entregó detalles de la llamativa expulsión del arquero de Universidad de Concepción, quien recibió dos tarjetas amarillas en el mismo minuto de los descuentos.

La primera fue por retardar la reanudación del juego durante un saque de meta y la segunda, que recibió en seguida, fue por desaprobar con palabras o acciones una decisión arbitral. Según consignó el juez, Broun "lanza de manera fuerte y deliberada el balón contra el suelo, desaprobando un cobro arbitral", explicó Flores.

Flores incluso señaló que le indicó mediante el silbato que utilizara el balón más cercano, pero el guardameta continuó deliberadamente hacia el que estaba más lejos, retrasando la reanudación.

La irregularidad de Waterman al ponerse al arco

Tras la tarjeta roja, Waterman asumió como guardameta de Universidad de Concepción, pero el informe arbitral consignó una irregularidad con la indumentaria utilizada por el delantero panameño.

El atacante ocupó la misma camiseta que había vestido Broun, manteniendo el número y la identificación del arquero expulsado.

Según dejó establecido Flores, Waterman debía utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, por lo que la situación significó un incumplimiento del artículo 35 de las Bases del Campeonato.

Waterman ya había sido protagonista durante el encuentro, pues marcó a los 17 minutos el segundo gol de Universidad de Concepción, que terminó imponiéndose 2-1 en el Estadio Ester Roa.

El árbitro también dejó consignada una situación protagonizada por René Rosas, dirigente de Universidad de Concepción, quien durante los últimos minutos del partido ingresó a la zona de exclusión y se ubicó junto a la banca de suplentes de su equipo. Según el informe, representantes de la ANFP le indicaron que no estaba autorizado para permanecer en ese sector, pero pese a las advertencias Rosas continuó allí hasta la finalización del encuentro.

También fue informada la pirotecnia usada por los hinchas de la U, que mantuvo detenido el encuentro a minutos del final del tiempo reglamentario.