Colo Colo fue citado al Tribunal por incumplimiento del manual de competiciones

Colo Colo fue citado al Tribunal de Disciplina luego de una denuncia interpuesta por la Gerencia de Ligas debido al incumplimiento del Manual de Competiciones.

Si bien no se entregaron más datos al respecto, en las resoluciones adoptadas en la audiencia del pasado lunes 31 de agosto se estableció que el cuadro albo deba comparecer el próximo 8 de septiembre de manera telemática desde las 19:00 horas.

En el mismo documento, se confirma la sanción de dos partidos a Javier Correa y una amonestación al conjunto albo por una denuncia del árbitro en relación a una violación de la zona de exclusión.