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Kast imitó a Milei en el Foro Madrid y algunos asistentes lo encontraron gracioso

Publicado: | Fuente: Fundación Disenso
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En el discurso de clausura del primer día del Foro Madrid en Las Condes, el Presidente José Antonio Kast sorprendió a los asistentes con una distendida imitación de su colega argentino, Javier Milei, figura estelar de la jornada inaugural.

Al celebrar el avance de nuevos liderazgos conservadores en la región, el Jefe de Estado chileno frunció el ceño e imitó el tono y el clásico lema del líder trasandino: "Viva la libertad, carajo".

El éxito del chiste no fue atronador, pero recibió respetuosos aplausos.

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