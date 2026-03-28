DT de Argentinos Juniors respaldó a Iván Morales: Juega muy bien, se le tiene que dar el gol

El delantero chileno Iván Morales fue titular en la victoria 2-1 de Argentinos Juniors sobre Lanús, aprovechando su oportunidad tras la lesión de Tomás Molina, siendo elogiado por su propio entrenador Nicolás Diez.

"La verdad que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol. Se está bancando a defensores fuertes, tiene una potencia que no tenemos en otro delantero", expresó el DT.

"Nos está dando un montón de cosas que a veces nos costaban. Ante Lanús jugó con dos centrales muy fuertes de espaldas y puso de frente a Hernán (López Muñoz) y a los demás. Tuvo situaciones de gol y colabora mucho con la defensa. Está bien físicamente y eso me pone contento, hay que tener tranquilidad", agregó Diez.

En el triunfo ante Lanús, Brayan Cortés también fue titular y disputó todo el partido. El iquiqueño ya registra 13 duelos jugados en 2026, considerando todas las competencias oficiales.