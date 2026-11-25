El paso de Lucas Assadi por el fútbol europeo suma sus primeros cuestionamientos públicos luego de que el mediocampista chileno aterrizara a mitad de año como la gran apuesta y fichaje estrella de AIK de Suecia.

Así quedó reflejado en el medio sueco Fotbollskanalen, que le dedicó una severa editorial al futbolista formado en Universidad de Chile titulada: "¿Cuándo se desmoronarán las cosas con Lucas Assadi?".

En el análisis, la publicación cuestionó tanto la incidencia futbolística como la actitud mostrada por el jugador nacional dentro de la cancha: "Con demasiada frecuencia, Assadi es percibido como algo perezoso y desinteresado. Los momentos mágicos son demasiado escasos como para que pueda justificar lo que se percibe como una falta de compromiso", se relata.

"El chileno no ha estado a la altura de su precio, ni en goles ni en esfuerzo. Cuando el nivel de esfuerzo no parece ser el máximo, la paciencia puede agotarse rápidamente", añade.

Los reproches hacia Assadi coinciden además con el complejo presente colectivo que vive AIK, conjunto que no logra despegar en la competencia doméstica y se ubica en el noveno puesto de la liga sueca.