Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

El mensaje de Cepeda tras debutar con Elche ante Barcelona: "Lo vamos a dar todo el próximo partido"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno sumó sus primeros minutos en Europa.

El mensaje de Cepeda tras debutar con Elche ante Barcelona:
El chileno Lucas Cepeda habló tras debutar con Elche en la derrota 1-3 ante FC Barcelona, tras ingresar desde la banca en el minuto 74 de partido, cuando su equipo ya caía por el mismo marcador.

"Muy contento por debutar, lástima el resultado pero lo vamos a dar todo el próximo partido para obtener el triunfo. Un abrazo, que estén bien", comentó en las redes sociales del club español.

El próximo partido de Elche será el sábado 7 cuando visite a Real Sociedad a las 17:00 horas (20:00 GMT), por la fecha 23 de La Liga de España.

