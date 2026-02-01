Alcalde Vodanovic calificó de "demoledor" el temporal en Maipú: "En 20 minutos se inundó todo"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó como "demoledora" la situación que atraviesa su comuna tras el repentino e intenso pulso de lluvia y granizo que azotó a la Región Metropolitana este sábado.

En un despliegue en terreno por la Villa Pehuén, una de las zonas más castigadas, el jefe comunal describió a El Diario de Cooperativa escenas de desesperación total, donde el agua alcanzó más de un metro de altura dentro de las viviendas en menos de media hora.

"Es brutal, demoledor. No nos había tocado nada parecido pero ni de cerca. Eran imágenes que parecían de otro país, pero pasó en nuestros barrios. En 20 minutos se inundó todo, entró más de un metro de agua a las casas y la gente perdió todo", lamentó la autoridad frenteamplista.

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en los testimonios que el alcalde recogió tras visitar departamentos siniestrados. Vodanovic relató historias desgarradoras, como la de una familia que celebraba el ingreso de un hijo a Carabineros cuando el agua destruyó su hogar en instantes, o la situación de adultos mayores postrados que quedaron atrapados.

El alcalde enfatizó que, aunque el fenómeno climático fue extremo —cayendo cerca de 20 milímetros en apenas 20 minutos—, la desigualdad en la infraestructura urbana exacerbó las consecuencias.

"Es brutal. Son familias comunes y corrientes que se esfuerzan por tener sus cositas y que también da rabia, porque más allá del fenómeno climático, hay condiciones de infraestructura de la ciudad que no vemos en otras comunas. A veces la gente siente que por el hecho de ser pobres les permiten vivir en lugares que no tienen colectores, que ante cada lluvia se mojan, que tienen que acostumbrarse a eso, y esa cuestión es injusta, es desigual. Da rabia", denunció.

El municipio ha detectado un grave riesgo sanitario en las zonas anegadas debido a la mezcla de las lluvias con el colapso de alcantarillados. Por ello, el alcalde anunció que desde las primeras horas de este domingo se iniciará un operativo masivo de limpieza y desinfección.

"Mañana (este domingo) vamos a estar a las 7 de la mañana llenando fichas, sanitizando, porque hay mucha presencia de aguas servidas e infección. Estamos tratando de pararnos y agradecemos que la autoridad de Gobierno esté presente en terreno, pero esto nos sobrepasó por completo", admitió Vodanovic ante la escala del desastre.

La respuesta institucional ante la catástrofe incluirá la convocatoria de un Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de emergencia a las 2:00 de la madrugada, con el fin de coordinar apoyos con Senapred y otros organismos del Estado. El objetivo principal es agilizar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para que las ayudas estatales lleguen con prontitud a las familias que perdieron ahorros, electrodomésticos y vehículos.

Para los habitantes de la Villa Pehuén y sectores aledaños como El Abrazo, la noche se presenta incierta bajo la amenaza de nuevos pulsos de lluvia y la falta de servicios básicos. El municipio ha comprometido el despliegue de todos sus directores y capacidades operativas para acompañar a los damnificados en el proceso de remoción de lodo.

"Hoy día estoy triste, muy apenado la verdad, me pegó bien duro la conversación con varias familias, pero uno puede elegir cómo responde, y decimos estar desde el primer minuto en terreno", concluyó Vodanovic.