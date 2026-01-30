Hollywood en shock: Muere la actriz Catherine O'Hara a los 71 años

La reconocida actriz canadiense Catherine O'Hara falleció este viernes a los 71 años, según informa el portal TMZ.

La intérprete fue principalmente conocida por su trabajo en las dos primeras películas de "Mi pobre angelito", donde encarnó a la olvidadiza mamá de "Kevin" (Macaulay Culkin).

Tres décadas después volvió a brillar en la industria con su trabajo en la serie "Schitt's Creek", la cual le permitió ganar un Emmy y un Globo de Oro.

Reciéntemente Catherine O'Hara actuó en las aclamadas "The Studio" y "The Last of Us", series por las que también fue nominada a los Emmy de septiembre pasado.

Por ahora las causas de su deceso son desconocidas.