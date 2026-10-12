Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.7°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

El motivo tras la ausencia de Darío Osorio en la victoria de Crystal Palace en la Premier

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El chileno quedó fuera de la convocatoria ante Nottingham Forest.

El motivo tras la ausencia de Darío Osorio en la victoria de Crystal Palace en la Premier
 Crystal Palace (Facebook)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante chileno Darío Osorio quedó sin acción en Crystal Palace este fin de semana, siendo comentada ausencia de la convocatoria en la victoria 3-1 ante Nottingham Forest por la Premier League el domingo recién pasado.

Aquella decisión del DT Pierre Sage generó una serie de especulaciones en torno al formado en Universidad de Chile, quien aún busca regularidad en su comienzo con el conjunto inglés.

Sin embargo, desde la interna del Palace aclararon el panorama, asegurando que fue una medida para cuidar al jugador.

De acuerdo con La Tercera, el cuerpo técnico optó por darle descanso a Osorio tras su participación con selección chilena en la reciente fecha FIFA de gira por Norteamérica, con el fin de evitar cualquier riesgo físico.

El referido medio detalló que el hijuelense apenas volvió a los entrenamientos el día jueves; plazo que fue considerado insuficiente para alinearlo ante el Forest.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada