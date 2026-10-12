El motivo tras la ausencia de Darío Osorio en la victoria de Crystal Palace en la Premier

El volante chileno Darío Osorio quedó sin acción en Crystal Palace este fin de semana, siendo comentada ausencia de la convocatoria en la victoria 3-1 ante Nottingham Forest por la Premier League el domingo recién pasado.

Aquella decisión del DT Pierre Sage generó una serie de especulaciones en torno al formado en Universidad de Chile, quien aún busca regularidad en su comienzo con el conjunto inglés.

Sin embargo, desde la interna del Palace aclararon el panorama, asegurando que fue una medida para cuidar al jugador.

De acuerdo con La Tercera, el cuerpo técnico optó por darle descanso a Osorio tras su participación con selección chilena en la reciente fecha FIFA de gira por Norteamérica, con el fin de evitar cualquier riesgo físico.

El referido medio detalló que el hijuelense apenas volvió a los entrenamientos el día jueves; plazo que fue considerado insuficiente para alinearlo ante el Forest.