El traspaso de Assadi a Suecia está bajo sospecha por supuestos vínculos con el crimen organizado

Una investigación revelada por el prestigioso periódico sueco Expressen puso bajo sospecha el traspaso del volante chileno Lucas Assadi desde Universidad de Chile a AIK de Estocolmo por presuntos nexos con el crimen organizado de la agencia que participó de la negociación.

El formado en el Centro Deportivo Azul fue presentado a fines de agosto como una de las contrataciones más caras en la historia de la escuadra sueca, no obstante, llamó la atención que la empresa sueca 11 Management se jactara públicamente de haber sido clave en la transferencia.

La situación encendió de inmediato las alarmas al interior del club. Según el citado medio, funcionarios del AIK manifestaron su inquietud por cómo se estructuró la operación y por el destino final que tuvieron los dineros correspondientes a las comisiones de representación dado que una investigación apunta a que la mencionada oficina de representación está ligada con Universal, agencia con la cual el club rompió en 2023 luego de indagatorias judiciales que la vincularon formalmente a bandas criminales y al lavado de activos.

El líder de dicha entidad en Suecia, Masireh Jadama, se encuentra en prisión preventiva imputado por blanqueo de capitales y millonarios fraudes contables en una trama que involucra más de 42 millones de coronas suecas (cerca de 4 millones de dólares).

Sin embargo, informes de la Agencia Tributaria sueca acreditaron que 11 Management operaba en la práctica como una fachada de Universal, realizando millonarios desvíos de fondos hacia empresas constructoras sin relación con el fútbol y adquisiciones fraudulentas de vehículos enviados a Europa del Este bajo instrucciones directas del propio Jadama.

Para mayor suspicacia, cuando la firma intermediaria presumió su rol en la llegada del mediocampista chileno al fútbol europeo, la filial sueca de 11 Management ya se encontraba oficialmente declarada en quiebra, situación que mantiene al AIK en el ojo del huracán y bajo la estricta vigilancia de las autoridades regulatorias del país nórdico.a