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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Elche tuvo a Lucas Cepeda de estelar en el empate ante Villarreal por La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante chileno disputó 65 minutos en el cuadro ilicitano.

Elche tuvo a Lucas Cepeda de estelar en el empate ante Villarreal por La Liga
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Elche, que contó con la titularidad del atacante chileno Lucas Cepeda, igualó 0-0 frente a Villarreal en su visita al Estadio de La Cerámica por la novena fecha de La Liga, prolongando su racha sin conocer de derrotas.

El conjunto "franjiverde" sostuvo el asedio inicial del dueño de casa gracias a las atajadas de Matías Dituro, quien evitó las anotaciones de Alberto Moleiro y Tani Oluwaseyi.

Con la paridad hasta el complemento, el formado en Santiago Wanderers dejó el campo de juego a los 65 minutos para el ingreso de Tete Morente, instancia en que el árbitro desestimó a través del VAR un tiro penal a favor de su escuadra.

Con esta paridad, Elche llegó a 7 puntos en la decimoctava posición antes de visitar a Rayo Vallecano el 24 de octubre a las 9:00 horas (12:00 GMT) por La Liga, mientras que Villarreal sumó 9 unidades en el noveno casillero.

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