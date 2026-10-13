Colegios suspenden clases para este miércoles 14 de octubre

Providencia anunció que "todos los establecimientos educacionales municipales" suspendieron sus clases para este miércoles 14 de octubre, como consecuencia del fuerte pulso de lluvia y granizo que afectó a Santiago y que dejó varios recintos inundados.

En la comuna también estarán cerrados "todos los establecimientos de salud municipal", informó la alcaldía en redes sociales.

A las 19:55 horas, aún no existía un pronunciamiento oficial de la autoridad educacional, a través de la seremi metropolitana, pero otros colegios comenzaron a anunciar a sus comunidades que tampoco tendrán actividades durante el miércoles 14.

En Ñuñoa, la autoridad comunal adoptó la misma medida para los establecimientos que administra, sumándose recintos particulares, como el Liceo Experimental Manuel de Salas.