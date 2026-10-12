Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.8°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Sismos

Sismo se percibió en la zona central del país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se registró pasadas las 15:15 horas y se sintió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, informó Senapred.

Sismo se percibió en la zona central del país
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:17 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento fue de magnitud 4,8 grados Richter y se originó a 16 kilómetros al suroeste de la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso). 

En tanto, la profundidad del sismo fue situada a 41 kilómetros.

La intensidad del temblor, medida en escala Mercalli, se sintió en las siguientes comunas:

Región de Valparaíso

  • Casablanca: V
  • Valparaí­so: V
  • Quilpué: IV
  • Quillota: IV
  • San Antonio: IV
  • San Felipe: III
  • Viña del Mar: III

Región Metropolitana

  • Tiltil: IV
  • Curacaví­: IV
  • Melipilla: IV
  • La Florida: IV
  • Peñalolén: IV
  • Talagante: IV
  • Santiago: III
  • San Bernardo: III
  • El Monte: III

Región de O'Higgins

  • Litueche: IV
  • Rancagua: III
  • Graneros: III
  • Machalí­: III
  • Olivar: III
  • Navidad: III
  • Las Cabras: III
  • Peumo: III
  • San Vicente de Tagua Tagua: III
  • Marchihue: II

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada