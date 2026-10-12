Sismo se percibió en la zona central del país

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:17 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento fue de magnitud 4,8 grados Richter y se originó a 16 kilómetros al suroeste de la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

En tanto, la profundidad del sismo fue situada a 41 kilómetros.

La intensidad del temblor, medida en escala Mercalli, se sintió en las siguientes comunas:

Región de Valparaíso

Casablanca: V

Valparaí­so: V

Quilpué: IV

Quillota: IV

San Antonio: IV

San Felipe: III

Viña del Mar: III

Región Metropolitana

Tiltil: IV

Curacaví­: IV

Melipilla: IV

La Florida: IV

Peñalolén: IV

Talagante: IV

Santiago: III

San Bernardo: III

El Monte: III

Región de O'Higgins