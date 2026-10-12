Sismo se percibió en la zona central del país
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Autor: Redacción Cooperativa
Se registró pasadas las 15:15 horas y se sintió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, informó Senapred.
Se registró pasadas las 15:15 horas y se sintió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, informó Senapred.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 15:17 horas de este lunes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento fue de magnitud 4,8 grados Richter y se originó a 16 kilómetros al suroeste de la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).
En tanto, la profundidad del sismo fue situada a 41 kilómetros.
La intensidad del temblor, medida en escala Mercalli, se sintió en las siguientes comunas:
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O'Higgins