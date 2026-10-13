En Midtjylland revelaron que Darío Osorio rechazó millonaria oferta de Arabia Saudita

Pese a que las negociaciones ocurrieron hace algunas semanas, el nombre de Darío Osorio sigue dando que hablar en Dinamarca luego de que el director deportivo de FC Midtjylland, Kristian Bak Nielsen, revelara una desconocida propuesta que tuvo el seleccionado chileno antes de definir su futuro rumbo a Londres.

En conversación con el periódico danés Ekstra Bladet, el directivo destapó que el formado en Universidad de Chile tuvo sobre la mesa un millonario ofrecimiento desde Medio Oriente.

"Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente nosotros podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él", admitió el personero del elenco de Herning.

Pese a las cifras astronómicas que se manejan en la liga donde milita Cristiano Ronaldo, la operación no prosperó debido a la convicción del atacante nacional y la visión deportiva de la propia institución danesa.

"Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League", sentenció Bak Nielsen, destacando el valor de privilegiar el crecimiento futbolístico del oriundo de Hijuelas en la élite europea.