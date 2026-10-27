Erick Pulgar: Bloqueo todo lo de redes sociales, no me gusta leer lo bueno ni lo malo

El volante nacional Erick Pulgar fue uno de los que habló en Flamengo tras la ajustada victoria 3-2 sobre Atlético Mineiro en el Maracaná y, tras sostener el liderato en el Brasileirao, se refirió a su distanciamiento de los comentarios en redes sociales.

"Miro un poco de cosas, pero desde hace un tiempo que bloqueo todo lo que es redes sociales, porque no me gusta leer lo bueno ni lo malo", comentó el mediocampista a Globo Esporte respecto al medio que usó para hablar sobre su ausencia en la última nómina de La Roja.

En la misma línea de sus antiguas declaraciones, Pulgar agradeció el apoyo de los hinchas del cuadro brasileño: "Sí siento el cariño cuando llego aquí al Maracaná y eso se refleja para después dar lo mejor de mí en el campo".

"Este grupo es vencedor, sabe levantarse de esos momentos y tuvimos el apoyo de nuestra gente, que es lo más importante", cerró al recordar la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes.