¿Se aleja de la U? Lichnovsky apareció en el radar de importante club mexicano

Uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile en este mercado de pases, el defensa nacional Igor Lichnovsky, formado precisamente en el cuadro azul, estaría lejos de retornar al club que lo vio nacer.

Es que varios medios mexicanos apuntan a que el zaguero, quien tiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027, está en la órbita de Pachuca, ganador de siete títulos de la Liga MX.

"Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América", detallaron desde la edición mexicana de Sports Illustrated.

Eso sí, desde la citada fuente indicaron que el conjunto hidalguense solo estaría dispuesto a negociar por el chileno por una baja suma de dinero, entendiendo que el central no es prioridad en las águilas para el 2026.

En ese sentido, la principal traba para la operación sería el sueldo que percibe Lichnovsky (cerca de dos millones de dólares anuales). Por lo mismo, el elenco pachuqueño buscaría que los azulcremas asuman parte del salario del futbolista o, en su defecto, acuerden una rescisión de contrato que facilite su contratación.