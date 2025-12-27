José Rojas aprobó a Meneghini: Conoce el medio, los jugadores y sabe lo que es la U

José Rojas, histórico excapitán de Universidad de Chile, en vísperas de su partido de despedida repasó la actualidad del cuadro azul y vio con buenos ojos el arribo de Francisco Meneghini a su banca técnica.

"Me gusta. Es un DT que tiene su estilo de juego, que ya conoce el medio, a los jugadores y, lo más importante, sabe lo que es la U y lo exigente que es", señaló a La Tercera, en referencia a su pasado como asistente cuando Sebastián Beccacece era el estratega.

"Solo puedo desearle todo el éxito posible", agregó sobre "Paqui", cuya presentación se estima para el venidero lunes 29 de diciembre.

Rojas también abordó lo que fue el ciclo de Gustavo Alvarez: "Jerarquizó un plantel. Volvió a posicionar a la U en el ámbito internacional. Eso también es muy valioso".

"Uno no tiene la certeza de lo que realmente ha pasado. Más que nada, se puede opinar un poco sobre lo que se comenta y eso, a veces, es muy riesgoso. Tendrá sus razones; buenas, malas, más o menos", señaló tras la bullada salida del DT.

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 señaló que Alvarez cumplió en sus dos años al mando de la U, que contando 2026 llegará a nueve años sin campeonar: "Más de alguna vez he escuchado al Chelo Díaz hablar de los procesos, que, sobre todo en las instituciones grandes, sería muy bueno continuar. Pero, claro, existen cosas que uno no sabe, cosas que pasan".

Rojas también fue consultado sobre la influencia que el caso Sartor y Michael Clark puede tener en el plantel, siendo "una cuestión obvia" que la situación dirigencial llega a los futbolistas.

Sin embargo, expuso: "Yo destacaría cómo los capitanes han sabido llevar esta situación. De alguna forma, han logrado que todo lo exterior no los afecte".