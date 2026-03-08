Felipe Loyola cumplió cuota de minutos y aseguró su traspaso a Pisa desde Independiente

El volante chileno Felipe Loyola será comprado por Pisa, luego de que el nacional completara cinco encuentros en la Liga italiana, lo que obliga al cuadro itálico a adquirir el 70 por ciento de su pase.

Loyola arribó al elenco italiano procedente de Independiente de Avellaneda por un préstamo de seis meses por 1,3 millones de euros. Sin embargo, la negociación incluyó una cláusula de compra obligatoria en el caso de que el jugador dispute un minuto por lo menos en cinco partidos con el cuadro que milita en la Serie A.

En la jornada sabatina, Pisa cayó por 4-0 ante Juventus como visitante, encuentro en el que el jugador formado en Colo Colo ingresó a los 60 minutos y jugó la última media hora del cotejo, completando así los cinco partidos.

Por lo tanto, el club de Italia tendrá que pagar 5,5 millones de dólares al conjunto de Avellaneda y Huachipato en partes iguales, monto que deberá abonar en tres cuotas.

Pisa continúa con la opción de comprar el 30 por ciento restante del mediocampista por cuatro millones de dólares.