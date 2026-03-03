Felipe Loyola y el complejo presente de Pisa: Estamos en una situación límite

El mediocampista nacional Felipe Loyola analizó este martes el complejo presente que atraviesa Pisa, elenco al cual arribó hace unas semanas proveniente de Independiente de Avellaneda y que está batallando por mantener la categoría en la Serie A de Italia.

En entrevista con ESPN, el chileno reconoció que "es una situación compleja. Lo más importante es lo mental de saber que estamos en una situación límite, tener personalidad, ir paso a paso, el siguiente es el más importante".

Con respecto a su actualidad personal, "Pipe" indicó que "me he ido adaptando muy bien, mis compañeros me han ayudado mucho con la inclusión dentro del vestuario. Me he ido sintiendo cada vez mejor con el pasar de los entrenamientos y los partidos".

El volante también se refirió al cambio de técnico que sufrió el cuadro neroazzurro. "Me estaba más o menos adaptando a la figura de Gilardino y con el cambio, creo que el estilo de juego de Oscar (Hiljemark) hace participativos a los volantes", explicó.

En esa misma línea, el formado en Colo Colo apuntó que a su nuevo DT "le gusta que los volantes jueguen con las pelotas, sean protagonistas y que me acomoda mucho, ya sea en la fase defensiva y ofensiva, lo que me está pidiendo. Y con el pasar del trabajo de él de semana a semana, yo creo que vamos a ir mejorando".

Por otra parte, el exfutbolista de Fernández Vial y Huachipato habló sobre la selección, destacando que "el proceso nuevo está tomando forma, poco a poco los jugadores van ganando protagonismo en sus clubes. La camada nueva está buscando mejores ligas. Somos pocos en Europa, siento que el jugador chileno se puede valorizar más, tenemos que hacer buenos rendimientos para abrirle las puertas a los próximos".

Sobre el amistoso de junio ante Portugal, Loyola subrayó que "son instancias muy lindas, nos fortalece para este proceso nuevo enfrentar a selecciones de ese nivel. Es una vara para nosotros, para competir, tenemos que prepararnos de la mejor manera".