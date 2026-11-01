Francisco Sierralta se afirma como titular en Polonia

El zaguero chileno Francisco Sierralta está tratando de volver a su mejor nivel físico y futbolístico y su estancia en Polonia parece estar ayudándolo. De hecho, tras haber debutado hace un par de fecha, Sierralta este fin de semana fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 2-2 como visita de su equipo, Piast, ante Plock en el marco de la fecha 13 del torneo de Primera División.

Los goles del conjunto local fueron de Olaf Kobacki (46') y de Lukasz Sekulski (67') mientras que para el elenco del chileno marcaron Andreas Katsantonis (24') y Oskar Lesniak (37´).

Con esta igualdad, Piast se ubica en la sexta ubicación de la tabla con 21 unidades.