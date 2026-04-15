Gonzalo Tapia y La Roja: "Si no hay entrenador, me gustaría que siga Córdova"

El delantero chileno de Sao Paulo, Gonzalo Tapia, se refirió al presente de la selección nacional y entregó su total respaldo al proceso que lidera Nicolás Córdova, asegurando que el actual estratega tiene los méritos y el conocimiento necesario para seguir al mando del equipo.

En conversación con los medios luego del triunfo de su equipo por 2-0 ante O'Higgins en el marco de la Copa Sudamericana, el atacante no ocultó su deseo de mantenerse en las convocatorias nacionales: "El objetivo de la selección siempre es lo mayor. Siempre uno quiere estar. Creo que a cualquier jugador que le pregunten va a querer ir. Siempre quiero ir, aunque sean amistosos, Clasificatorias, lo que sea", afirmó.

Tapia, quien ha trabajado con Córdova en los procesos de selecciones juveniles y en la adulta, destacó las virtudes del DT: "Me encanta el grupo que se formó, me encanta la forma de juego y el sistema que está armando el Nico. Yo estoy muy feliz y quiero seguir yendo", expresó.

"Estamos trabajando muy bien. En lo personal a mí me gusta mucho. Creo que los entrenamientos, el planteamiento de los partidos, el día a día y cómo maneja el grupo es maravilloso. Si no hay entrenador, me gustaría que siga", añadió.

Para Tapia, la clave reside en el conocimiento previo que el DT tiene del recambio: "Es una persona que maneja muy bien todo esto. Él sabe de este grupo, conoce muchos jugadores porque venimos de las inferiores de la selección. Nos hace bien un entrenador que conozca tanto el fútbol, nos ayuda a dar un plus".

Por otro lado, el delantero analizó su presente en el elenco de Morumbí: "Me siento bien. Hubo un cambio de entrenador, eso es normal. He jugado, tal como me ha tocado entrar. Creo que es un cambio de sistema también de juego. Al final es aportar donde me toque y lo importante es que gane el equipo".

Respecto al ajustado triunfo sobre el "Capo de Provincia", Tapia admitió la dificultad del encuentro: "Fue un partido difícil, no fue fácil. O'Higgins viene jugando bien, con una estructura de juego hace bastante tiempo. En el primer tiempo fueron un poco superiores y después del gol crecieron un poquito más, pero estuvimos bien".

Finalmente, valoró la importancia de sumar de a tres en casa: "Ganar el partido de local es esencial, sobre todo en estas copas donde es muy difícil jugar de visita. Te cambian los climas, las canchas; es todo un tema. Ganar los tres puntos de local es fundamental", cerró.