Alcalde de Rinconada quedó con arresto domiciliario nocturno por presunto fraude

El Juzgado de Garantía de Los Andes decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdamez, quien fue formalizado por los presuntos delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

El jefe comunal se encuentra en calidad de imputado en una investigación relacionada con el uso de recursos municipales durante 2022.

El tribunal adoptó la decisión durante una audiencia en la que se revisaron los antecedentes reunidos por el Ministerio Público sobre inversiones en terrenos ubicados en el sector de callejón Las Moras.

Según los antecedentes del caso, dichas inversiones se realizaron con recursos municipales antes de concretarse una promesa de donación vinculada a esos sitios.

El juez Daniel Chaucon estimó que existen antecedentes suficientes para sustentar la eventual participación del alcalde Galdamez en los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, ambos en calidad de consumados.

"Como bien este juez ha estimado que las torpezas y desprolijidades delictivamente concurrentes son sólo algunas de las expuestas en la formalización, acoger el pedido de prisión preventiva es desproporcional, sólo si toma en cuenta la extensión abstracto de los cuadros penales", argumentó el magistrado.

Otros dos funcionarios formalizados

En la instancia también fue formalizado el exsecretario de Planificación, Hernán Espina, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; y el director jurídico de la Municipalidad de Rinconada, Lautaro Silva, quien deberá cumplir firma mensual y arraigo nacional.

Asimismo, el tribunal resolvió que Galdamez y Espina deberán cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de la prohibición de abandonar el país.

Se fijó, además, un plazo de investigación de cuatro meses para el desarrollo de diligencias aún pendientes.