¡Insólito! Alexis se quedó vestido y no pudo ingresar a los penales en la final del Campeonato Canadiense

El chileno Alexis Sánchez fue protagonista de una insólita situación este miércoles en la final del Campeonato Canadiense, ya que fue suplente en CF Montreal en la definición ante Forge FC y se quedó vestido en los últimos minutos, sin poder entrar a la cancha para la definición a penales.

Alexis estuvo haciendo el calentamiento todo el partido, incluyendo el alargue, y cuando quedaban solo un par de minutos antes del término de la prórroga, tuvo un tenso diálogo con el técnico Philippe Eullaffroy.

Parecía que Alexis se iba a quedar en la banca, con el marcador 1-1, pero finalmente se sacó la chaqueta y quedó con la indumentaria lista para entrar a la tanda decisiva, al igual que su compañero, el arquero Samsy Keita.

Sin embargo, el árbitro del encuentro no dio tiempo agregado en el alargue y finalizó el partido de forma puntual, a los 120 minutos, ante la insólita mirada del cuerpo técnico de Montreal.

Alexis también quedó mirando incrédulo, y se volvió a vestir, mientras que Keita manifestó su frustración y golpeó la banca.

Finalmente, Forge ganó 4-2 la tanda a penales a Montreal, aumentando la frustración en el equipo de Alexis.