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Instituto de Guerra venció a Lanús de Sepúlveda y avanzó a octavos de la Copa Argentina
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Ambos chilenos vieron acción en el encuentro.
Ambos chilenos vieron acción en el encuentro.
Instituto de Córdoba, donde el delantero chileno Nicolás Guerra fue titular, venció 2-1 a Lanús de Matías Sepúlveda, quien ingresó al minuto 66 del encuentro disputado en el Estadio "Marcelo Alberto Bielsa" y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina.
Los goles del encuentro fueron anotados por Jhon Cordoba (36') y Jeremías Lázaro (90+4') para el cuadro de Córdoba, mientras que Lucas Besozzi (79') anotó para el conjunto granate, quien además se fue expulsado junto a Hérnan De la Fuente, Fernando Alarcón y Carlos Izquierdoz.
En la siguiente instancia, el cuadro de Guerra se medirá ante Platense en horario y fecha aún por confirmar