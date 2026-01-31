Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Iván Román volvió a las canchas en triunfo de Atlético Mineiro

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El defensa chileno retornó tras recuperarse de una cirugía.

Iván Román volvió a las canchas en triunfo de Atlético Mineiro
El defensa central Iván Román retornó a las canchas en el triunfo 3-1 de Atlético Mineiro sobre el modesto Pouso Alegre por la sexta fecha del Campeonato Mineiro.

El jugador chileno sufrió una fractura de escafoides de la mano derecha en la selección nacional en la fecha FIFA de octubre, jugando dos meses con una protección especial. Una vez finalizada la participación de su equipo en el Brasileirao 2025, en diciembre, el zaguero se operó.

Si bien Román participó en la pretemporada de su equipo, su entrenador, Jorge Sampaoli, decidió dejarlo fuera de acción los primeros cinco partidos del torneo estadual.

El club del chileno comenzó perdiendo con un golazo de Gabriel Tota, pero en el segundo tiempo, en 10 minutos, la escuadra atleticana lo dio vuelta, con goles de Reinier y el argentino Tomás Cuello. Sobre el final, Ruan Tressoldi puso el 3-1.

El próximo partido de Atlético Mineiro será el miércoles 4 a las 19:00 horas (22:00 GMT) cuando visite a Bragantino por la fecha 2 del Brasileirao.

