PDI detuvo a Alberto Larraín por arista del caso ProCultura

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes al siquiatra Alberto Larraín, cofundador de ProCultura e investigado en el marco del caso Convenios, acusado de defraudar recursos pertenecientes a la Gobernación Regional Metropolitana.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó esta misma jornada la orden de detención en contra de él y de los otros implicados en la arista enfocada en la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".

Tras ser detenido en un sitio no especificado, Larraín fue trasladado por los detectives a su domicilio, ubicado en la comuna de Ñuñoa, inmueble que -según se presume- fue inspeccionado por los funcionarios.

A su llegada, dio una breve declaración a los medios apostados en el exterior: "Llevamos dos años y medio en este proceso, en que no se ha podido esclarecer (la situación), y siempre hemos estado a disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, bienvenido sea".

De acuerdo con el siquiatra, "la detención es parte del proceso normal, y hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar".

Cerca de una hora más tarde, Larraín volvió a salir del domicilio, esta vez esposado y con otra ropa, y asegurando mantener su "total inocencia" en este caso.

Más temprano, la Justicia también despachó órdenes de detención contra María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno, y Gabriel Prado.