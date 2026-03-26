José Luis Sierra asoma como carta para volver a Medio Oriente tras su amargo paso por Unión Española

La última experiencia de José Luis Sierra como director técnico fue un trago amargo. En la temporada 2025, el estratega nacional tuvo una salida anticipada de la banca de Unión Española, en una campaña que terminó con el histórico elenco de Independencia descendiendo a la Primera B.

Sin embargo, el panorama del "Coto" podría dar un giro radical, ya que su nombre vuelve a rondar con fuerza en el extranjero, específicamente en un mercado que conoce a la perfección: Medio Oriente.

Según informó en las últimas horas el medio catarí Bo7md, el mundialista con la Roja en Francia 1998 estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Al-Wakrah, escuadra que milita en la Qatar Stars League.

De concretarse, Sierra sumaría una nueva experiencia en dicha región, aunque esta vez en Qatar. Cabe recordar que el chileno posee un amplio recorrido en Arabia Saudita, donde su último club fue Al-Wehda, antes de concretar su retorno al fútbol chileno.

En su palmarés en el Golfo destaca su exitoso paso por Al-Ittihad, club con el que conquistó la Copa de Arabia Saudita en 2017 y la Copa del Rey de Campeones en 2018. Además, el DT nacional también registró un paso por Al-Tai de la misma liga.