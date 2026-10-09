Joven delantero chileno firmó en Real Betis: Vengo a aprender muchas cosas nuevas

El chileno José Domingo Bossé, delantero de 19 años, firmó contrato con Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini, y continuará con su proceso de formación en la academia del club sevillano.

Bossé tuvo pasos por Santa Cruz, Universidad Católica, Santiago Morning y Santiago City antes de llegar a la academia de Betis.

"Esta experiencia va a ser muy bonita, ya que vengo a aprender muchas cosas nuevas", afirmó Bossé en las redes sociales de Real Betis Academy.

"Es la tercera vez que vengo a jugar a España y ya sé cómo es el fútbol acá, la intensidad es fuerte. Ojalá venir a aportar todo lo posible a mi equipo con muchos goles y asistencias", añadió.

Bosse jugará con la academia de Betis en la tercera división regional de Andalucía, que corresponde a la novena división en España.