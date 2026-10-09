Joven delantero chileno firmó en Real Betis: Vengo a aprender muchas cosas nuevas
El jugador nacional continuará su formación en la academia del club sevillano.
El jugador nacional continuará su formación en la academia del club sevillano.
El chileno José Domingo Bossé, delantero de 19 años, firmó contrato con Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini, y continuará con su proceso de formación en la academia del club sevillano.
Bossé tuvo pasos por Santa Cruz, Universidad Católica, Santiago Morning y Santiago City antes de llegar a la academia de Betis.
"Esta experiencia va a ser muy bonita, ya que vengo a aprender muchas cosas nuevas", afirmó Bossé en las redes sociales de Real Betis Academy.
"Es la tercera vez que vengo a jugar a España y ya sé cómo es el fútbol acá, la intensidad es fuerte. Ojalá venir a aportar todo lo posible a mi equipo con muchos goles y asistencias", añadió.
Bosse jugará con la academia de Betis en la tercera división regional de Andalucía, que corresponde a la novena división en España.