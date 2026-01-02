La reflexión familiar de Jordhy Thompson tras Año Nuevo: 2026 está decretado para el éxito

El delantero chileno Jordhy Thompson utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje a su familia tras la llegada del año 2026, en medio de sus vacaciones, ante la larga pausa de la liga rusa.

"2025 fue un año maravilloso. Fue la llegada de mi Valentín. no sabes la alegría que siento todos los días al despertar y verte a mi lado me cambiaste la vida por completo prometo luchar todo los días de mi vida para darte lo mejor, mi vida", escribió en su cuenta de Instagram.

"Y también por esta familia hermosa, darte las gracias a ti mi amor @camilaignnacia (Camila Sepúlveda) por permitirme ser papá, tener esa oportunidad tan hermosa que es ser padre y que mi hijo tenga un hermano tan hermoso y bueno como es brunito, mi otro bebé"

"2026 está todo decretado para el éxito", finalizó el jugador de Orenburg, que volverá a jugar recién el 28 de febrero ante Akron Tolyatti.