Incluyó balazos y agresiones: Familia opuso resistencia y frustró violento portonazo en Pirque

Un violento portonazo -que incluyó agresiones y balazos al interior de la vivienda involucrada- sufrió una familia en la comuna capitalina de Pirque, que opuso resistencia y logró frustrar el delito.

Los hechos ocurrieron en la calle El Cruceral, en la parcela número 57, donde un grupo de cinco delincuentes botó el portón de la casa y comenzó a pegarle patadas a la puerta de entrada.

En ese momento, el dueño del hogar escondió a su pequeña hija de tres años debajo de una cama y se enfrentó a los hampones junto a su mujer.

"Al lado de la chapa hay una marca de tres patadas que le pegaron a la puerta, forcejearon con nosotros y no sé de dónde sacó fuerza mi señora para mantenerla cerrada, porque se abrió", relató el hombre.

"Y cuando la cerramos (la puerta), escucho que abren la ventana de la pieza de mi hija. Ingresó un tipo y forcejeé con él cuando ya estaba con un pie adentro. Me pegaron con la pistola y me tiraron un balazo", contó.

Debido a la resistencia de las víctimas, los delincuentes no lograron llevarse nada.

La PDI se encuentra en el lugar investigando lo sucedido y averigua si la misma banda tiene conexión con otros dos asaltos ocurridos en la comuna de Lampa, en el otro extremo de la Región Metropolitana.