Loyola sumó nueva titularidad, pero Pisa cayó y sigue en zona de descenso

El futbolista chileno Felipe Loyola fue titular, pero lamentó una derrota derrota junto Pisa, que sufrió un 1-0 a manos de Fiorentina en el Estadio "Artemio Franchi" por la fecha 26 de la Serie A.

El equipo local abrió el marcador muy temprano gracias al solitario gol del delantero italiano Moise Kean al minuto 13 de juego. Loyola fue reemplazado durante el descanso.

Con esta derrota, el conjunto del exjugador de Independiente, sigue en la zona de descenso con 15 puntos, a 9 unidades de Lecce, Cremonese y Fiorentina, estando los últimos dos cuadros fuera de los puestos de peligro por diferencia de gol.

El siguiente partido de Pisa será de local el lunes 2 de marzo a las 14:30 horas (17:30 GMT) frente a Bologna.