Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Lucas Cepeda se quedó en el banco durante la derrota de Elche ante Villarreal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del formado en Santiago Wanderers quedó a un punto de la zona de descenso.

Elche, club que tuvo al delantero chileno Lucas Cepeda en el banco de suplentes, sufrió un nuevo traspié en su temporada tras caer por 2-1 ante Villarreal en su visita al Estadio de la Cerámica, quedando a un punto de la zona de descenso en la fecha 27 de la Liga.

El conjunto local resolvió el trámite durante la primera fracción gracias a las anotaciones del canadiense Tajon Buchanan (31') y el uruguayo Santiago Mouriño (41'), quienes batieron la resistencia del portero Matías Dituro.

Los forasteros mejoraron su posesión en el complemento y lograron descontar mediante un cabezazo de André da Silva (82') a ocho minutos del pitazo final, instancia en la que el formado en Santiago Wanderers festejó desde el banco.

Con este traspié, el cuadro blanquiverde se ubicó en la decimoséptima posición de la tabla con 26 unidades, apenas un punto por encima de Mallorca en la zona de descenso directo. El próximo desafío será una dura visita a Real Madrid el 14 de marzo.

En portada