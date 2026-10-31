Marcelino Núñez sumó su séptimo partido al hilo sin acción en Premier League

Marcelino Núñez profundizó este sábado su amargo presente en Premier League al completar su séptimo partido en fila sin sumar minutos con Ipswich Town, viendo desde el banco el empate 2-2 entre su equipo y Hull City.

La última vez que el chileno vio acción en la Primera División inglesa fue el 30 de agosto en la derrota por 2-5 ante Manchester United, partido donde cometió un gravísimo error que contribuyó a la goleada de los diablos rojos.

A partir de entonces, salvo por la titularidad frente a Arsenal por Copa de la Liga, el mediocampista nacional ha acumulado cinco compromisos como suplente, interrumpidos por dos duelos en los cuales ni siquiera fue citado.

En lo que respecta al encuentro de hoy, Florentino Luís abrió la cuenta para el cuadro azul a los 22 minutos, pero el dueño de casa reaccionó con las anotaciones de Tim Iroegbunam (58') y Oliver McBurnie (68'). Sin embargo, la visita pudo emparejar las cifras por medio de Julio Enciso (74').

Con esta igualdad, los "Tractor Boys" quedaron en duodécimo lugar con 11 puntos, apenas cuatro por arriba de la zona de descenso.

El próximo domingo 8 de noviembre, a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT), Ipswich Town recibirá a Bournemouth.