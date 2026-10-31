"No es suficiente": Salida de Silva no frena presión ni AC opositora para sacar a Rabat del cargo

La salida del exsubsecretario de Justicia Luis Silva no ha logrado frenar la presión y molestia opositora por las polémicas rebajas de condena a abusadores sexuales y violadores de menores, que siguen teniendo en el ojo del huracán al ministro de la cartera, Fernando Rabat.

El secretario de Estado se ha mantenido en el cargo tras el respaldo expresado por el Presidente Kast y pese a la renuncia de Silva el viernes, detonada por un video subido a sus redes sociales donde se desligó de sus responsabilidades en la firma de los controversiales decretos.

Este escenario, que ha originado una profunda crisis política al interior del Gobierno e incluso en el oficialismo, se ha intensificado luego que la oposición encontrara "insuficiente" la destitución del exsubsecretario y siguiera firme en su posición de seguir elaborando la acusación constitucional confirmada el miércoles contra Rabat.

"La renuncia del exsubsecretario Silva no es suficiente. Acá la principal responsabilidad es del ministro Fernando Rabat. El Gobierno no lo puede seguir respaldando", enfatizó el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto.

En la misma línea, la también diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, ratificó que seguirán "persiguiendo las responsabilidades políticas del ministro de Justicia, porque es lo que corresponde. Se ejercerán todas las herramientas para que se cumplan las medidas de protección a las víctimas".

La senadora PS Daniella Cicardini criticó: "Silva es removido de su cargo porque hizo un video sin permiso y no precisamente porque liberó a violadores de niños. Francamente es impresentable. Lo único que espero es que el señor Silva no termine en el Segundo Piso, como ha sido la tónica de este Gobierno".

"Veremos si existen los fundamentos", dijo diputada RN Ximena Ossandón

Desde el oficialismo, la diputada RN Ximena Ossandón confirmó que "la acusación constitucional (de la oposición) va sí o sí. Recordemos la que tuvimos hace poco tiempo del exministro (de Hacienda del Gobierno de Boric, Nicolás) Grau".

"Veremos, en el fondo, si en los fundamentos existe realmente sustento jurídico para asegurar que hay una transgresión a la Constitución (por parte del ministro Rabat)", agregó.

Sin embargo, "lo del subsecretario Silva (y su video) fue algo absolutamente inesperado para todos. Tengo entendido que no responde a ninguna estrategia (comunicacional de la actual Administración)", señaló la vicepresidenta de la Cámara Baja.

Desde el partido gobernante, el diputado republicano Luis Sánchez reconoció que "esta es una situación muy lamentable y muy dolorosa para todo el país. Genera mucha incertidumbre, por supuesto, el que haya delincuentes libres en las calles".

"Por lo mismo, es un compromiso de este Gobierno (corregir los vacíos legales para que esto nunca vuelva a pasar). Será el ministro Rabat quien lidere esos cambios y, por lo mismo, cuenta con todo nuestro apoyo", sostuvo.