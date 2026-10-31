Formalizarán por cohecho a carabinero que pidió millonario préstamo a Camila Polizzi

Por el delito de cohecho se formalizará a Juan Retamal Jara, cabo primero de Carabineros que le solicitó una millonaria suma de dinero a Camila Polizzi, principal imputada en la "arista lencería" del caso convenios, mientras efectuaba un control de su arresto domiciliario en Concepción.

El hecho se remonta a la madrugada del 3 de diciembre de 2024, cuando el efectivo policial se presentó en la vivienda de la imputada para verificar el acatamiento de su medida cautelar.

Durante el procedimiento de fiscalización, el carabinero abordó a Polizzi para pedirle un préstamo cercano a los 20 millones de pesos, situación que motivó una denuncia por parte de la afectada.

"Estoy sujeta a una medida cautelar, ya se van a cumplir tres años de eso, y en ese contexto es que Carabineros me controlaba en ese minuto de forma diurna y nocturna. Estaba en arresto domiciliario total, y en uno de esos controles, durante la mañana, este funcionario me comunica que necesita conversar conmigo, sin decirme que se trataba de un favor ni de dinero ni nada, sino que necesitaba hablar conmigo una situación, y si podía regresar después", relató la propia Polizzi.

En esta línea, reveló que "ese funcionario en particular nunca había controlado mi medida cautelar antes, entiendo, después conversando y consultando, que parece que era la persona que conducía el móvil. Entonces, él nunca se bajaba a pedir la firma, así que era la primera vez que lo veía en el control".

"Este funcionario me comunica que necesita conversar conmigo, sin decirme que se trataba de un favor ni de dinero ni nada", relató Polizzi (FOTO: ATON)

Fiscalía formalizará al funcionario activo por cohecho

A raíz de los antecedentes recopilados durante la indagatoria penal, la Fiscalía solicitó la respectiva audiencia de formalización en contra del policía, quien continúa en servicio activo.

La instancia judicial quedó programada para el 5 de enero de 2027 y se le imputará el delito de cohecho.

"El cohecho consiste en que un funcionario público, (en este caso) de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones y en razón de su cargo, procedió, estando prohibido por la ley, a requerir un beneficio económico para sí, consistente en una suma de dinero que en primer término cifró en la cantidad de 20 millones de pesos", explicó el fiscal del caso, Julián Muñoz.

Asimismo, dio cuenta que, tras fracasar con esa cifra, intentó "morigerar esta cantidad a sumas inferiores de 5 y 3 millones y medio de pesos, respectivamente".