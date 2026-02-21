Marcelino Núñez volvió a las canchas en caída de Ipswich ante Wrexham

Este sábado se desarrolló la mayoría de duelos en la fecha 33 de la Championship inglesa, que contó con el retorno de Marcelino Núñez luego de superar una lesión que lo marginó de los últimos cuatro partidos.

El nacional ingresó desde la banca en la derrota como visitante Ipswich Town, por un movido marcador de 5-3, ante Wrexham.

Núñez entró al minuto 70' con la cuenta igualada 3-3, poco antes de los goles que sellaron la remontada galesa: Callum Doyle (75') y Nathan Broadhead (86') pusieron los goles para el triunfo rojo.

Ben Brereton tampoco pudo festejar este fin de semana, pues Derby County sufrió un 2-0 a manos de Watford.

El delantero fue titular y jugó hasta el minuto 78 de un duelo desequilibrado por las anotaciones de Luca Kjerrumgaard (5') y Mamadou Doumbia (90').

Quien sí tuvo una jornada positiva fue Lawrence Vigouroux con el 1-0 de Swansea para vencer a Bristol City y así dejar atrás la derrota de la jornada anterior, sumando de paso una nueva vaya invicta para el arquero de buena campaña en lo personal.

Con estos resultados, Ipswich fue incapaz de arrebatarle el tercer puesto a un Millwall que también perdió, quedando cuarto con 54 puntos, aunque con un partido pendiente.

Derby County, en tanto, dejó la zona de play-off con 48 puntos en el octavo lugar, a tres unidades de Wrexham. Swansea, en tanto, alcanzó los 45 puntos en la posición 14 de la tabla.