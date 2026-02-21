Senapred canceló alerta roja para Puente Alto tras control de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró, la tarde de este sábado, alerta roja en la comuna de Puente Alto (Región Metropolitana) por un incendio forestal cercano a sectores poblados.

El siniestro -denominado Hacienda El Peñón 2- consumió una superficie preliminar de 1,5 hectáreas y fue combatido con tres brigadas, un técnico, un helicóptero y personal de Bomberos, según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Senapred detalló que no se reportaron daños a viviendas ni tampoco personas heridas producto del incendio, que fue contenido por las brigadas de Conaf y Bomberos.

A raíz de lo anterior, el organismo canceló la alerta roja en la comuna.

Sin embargo, la emergencia también derivó en un masivo corte de energía.

Según los últimos reportes, más de 40.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en diversos sectores de Puente Alto.