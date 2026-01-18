Matías Sepúlveda debutó en goleada de Lanús frente a Sarmiento De La Banda por Copa Argentina

El defensor chileno Matías Sepulveda debutó en la goleada 4-1 de Lanús frente a Sarmiento de La Banda por 32avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Caseros.

El exjugador de Universidad de Chile entró a la cancha en el minuto 86 del encuentro, reemplazando a su compañero Marcelino Moreno.

La escuadra del chileno no se despeinó para golear al equipo perteneciente a la Federal A, los goles del encuentro fueron anotados por Rodrigo Castillo, Guillermo Guzmán en contra y un doblete de Marcelino Moreno, mientras que Pablo López marcó para Sarmiento de La Banda.

El siguiente partido de Lanús será el debut en el Torneo de Apertura de la Liga Profesional Argentina frente a San Lorenzo como visitante el viernes 23 de enero a las 19:00 horas (20:00 GMT).